تعرف إلى أسباب السعال المزمن و طرق علاجه

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أشارت التقارير إلى أن نحو 4% إلى 10% من البالغين يعانون من السعال المزمن، وهو سعال يستمر ثمانية أسابيع أو أكثر، أو أربعة أسابيع على الأقل للأطفال.

ولا يتطلب هذا النوع من السعال لعناية طبية فورية إلا إذا كان الشخص يعاني من أعراض أخرى مثل الحمى أو ضيق التنفس حيث أنه يختفي بمجرد معالجة المشكلة الأساسية.

وفقاً ل"بزنس إنسايدر" إليك 10 أسباب محتملة للسعال المزمن وكيف يمكنك علاج كل منها :

1. الربو

هو حالة مزمنة تسبب أعراضا مثل الصفير وضيق التنفس وضيق الصدر والسعال وهناك شكل من أشكال الربو يسمى "الربو متغير السعال" حيث يكون العارض الوحيد هو السعال المزمن ويميل إلى أن يكون أكثر شيوعا بين الأطفال.

لعلاج الربو المصاحب للسعال يحتاج المريض إلى وصفة طبية لأدوية الربو مثل موسعات الشعب الهوائية، وهي مجموعة من الأدوية التي تخفف أعراض الربو.

2. ما بعد "كوفيد-19"

السعال المزمن شائع في متلازمة ما بعد كوفيد، المعروفة أيضا باسم "كوفيد طويل الأمد"، وهي مجموعة من الأعراض التي تستمر لأسابيع أو أشهر بعد الإصابة الأولية بـ SARS-CoV-2.

وفي الوقت الحالي، لا تزال إدارة السعال المرتبط بـ"كوفيد-19" غير واضحة حيث لازال التعلم مستمر عن متلازمة ما بعد كوفيد وعلاجها ولكن ينصح بتناول المشروبات الساخنة التي قد تدفئ مجرى الهواء بالإضافة إلى شرب الماء طوال اليوم، للحفاظ على رطوبة الحلق، والشعور براحة أكبر.

3. متلازمة السعال الهوائي العلوي (UACS)

تُعد متلازمة سعال مجرى الهواء العلوي (UACS) أحد الأسباب الأكثر شيوعا للسعال المزمن ويتم علاج هذا السعال بإدارة احتقان الجيوب الأنفية. عن طريق وصفة طبية مثل إبراتروبيوم أو أزيلاستين وتقليل التعرض لمسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة.

4. مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

هو مجموعة من أمراض الرئة مثل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن التي تجعل التنفس أكثر صعوبة كما تتسبب في إفراز الرئتين للمخاط الزائد، ما قد يؤدي إلى تكرار السعال، بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل ضيق الصدر والصفير عند التنفس.

ويتم علاج السعال باستخدام أجهزة الاستنشاق المناسبة للمريض والتي قد لا تتخلص تماما من السعال، وإنما توفر بعض السيطرة.

ويعتمد علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن على شدة الحالة حيث قد يُطلب الإقلاع عن التدخين أو تناول الأدوية أو اللجوء إلى الجراحة في بعض الحالات ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد مدى استجابة السعال لعلاج مرض الانسداد الرئوي المزمن.

5. الأدوية

السعال المزمن الناجم عن الأدوية نادر الحدوث و يحدث من أدوية كالتي تُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب وقد تسبب السعال المزمن.

وللتخلص من السعال الناجم عن الأدوية يجب التغيير إلى نوع آخر من الأدوية وسيختفي السعال في غضون أسبوع إلى أربعة أسابيع.

6. مرض الارتجاع المعدي المريئي

يحدث عندما ينتقل حمض المعدة إلى المريء، ويهيج بطانة المريء كما يؤدي إلى السعال المزمن.

يتم علاجه عبر تعديلات نمط الحياة مثل تجنب تناول الأطعمة الدهنية والشوكولاتة والنعناع، التي قد تؤدي إلى ارتداد الحمض ورفع الرأس أثناء النوم .

وإذا لم تنجح تعديلات نمط الحياة، فإن مضادات الحموضة التي تحيد حمض المعدة أو مثبطات مضخة البروتون التي تقلل من كمية حمض المعدة قد تقلل بشكل كبير، إن لم تحل تماما، السعال.

7. التهاب الشعب الهوائية المزمن والحمض

هو نوع من مرض الانسداد الرئوي المزمن يشير على وجه التحديد إلى التهاب وتهيج المسالك الهوائية، والذي قد يكون ناتجا عن استنشاق المهيجات مثل تلوث الهواء أو دخان التبغ. ويتم تشخيصه عندما ينتج شخص ما مخاطا زائدا بانتظام لمدة ثلاثة أشهر متواصلة على الأقل من العام لمدة عامين أو أكثر على التوالي.

وقد يؤدي التهاب الشعب الهوائية إلى سعال مزمن. تشمل الأعراض الأخرى لالتهاب الشعب الهوائية المزمن ضيق الصدر والصفير عند التنفس.

التهاب الشعب الهوائية المزمن غير قابل للشفاء، ولكن يمكن تقليل أعراضه عن طريق الإقلاع عن التدخين وتجنب المهيجات وتناول الأدوية التي تقلل التهاب مجرى الهواء.

8. توسع القصبات

هو حالة مزمنة في الرئة حيث تتمدد المسالك الهوائية وتفقد القدرة على إزالة المخاط ويمكن أن تؤدي إلى سعال مزمن.

العلاجات المحتملة لهذا السعال تشمل guaifenesin وتناول ألبوتيرول أو محلول ملحي عادي عبر آلة البخاخات، متبوعا باستخدام أجهزة ضغط الزفير الإيجابي (PEP).

9. التهابات أخرى

تعد العدوى الفيروسية والبكتيرية مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي من الأسباب الشائعة للسعال وعندما يتم علاج الالتهابات البكتيرية بشكل كاف، فإن السعال المصاحب لها عادة ما يتحلل".

ويمكن وصف المضادات الحيوية إذا كان السعال المزمن ناتجا عن عدوى بكتيرية.

والسعال المرتبط بالعدوى الفيروسية، مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا غالبا ما يتحلل ويختفي تلقائيا بعد بضعة أيام كما قد يحدث سعال ما بعد العدوى، الذي يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع بعد التعافي من عدوى فيروسية وعادة ما يتم حله من تلقاء نفسه بمرور الوقت.

10. السرطان

سرطانات الرئة وأشكال السرطان الأخرى التي تنتشر في الرئتين يمكن أن تسبب السعال و يتم تحديد العلاج حسب نوع السرطان الأساسي، لكن من الممكن استعمال تقنيات تطهير مجرى الهواء لتوفير بعض الراحة .

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