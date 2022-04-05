الأول من نوعه في العالم.. روسيا تسجل لقاحًا لـ"كورونا" على شكل بخاخ أنفي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم على شكل بخاخ للأنف.

وأكد بيان الوزارة أنها سجلت "نسخة من لقاح غام- كوفيد- فاك (سبوتنيك في)، الذي طوّره معهد أبحاث غاماليا لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة، على شكل بخاخ أنفي"؛ بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

ويتكون اللقاح من مكونين يعتمدان على النوع 16 والنوع 5 من نواقل الفيروسات الغدية، وأشار بيان الوزارة إلى أن هذا النوع من التطعيم يؤدي إلى استجابة مناعية خلطية (وهي المناعة التي تتضمن زيادة مستويات الأجسام المضادة IgA في الدم وإفرازات الأنف؛ وبالتالي حماية الجسم في الأساس من خطر دخول الجراثيم والفيروسات والطفيليات)، وأيضًا استجابة مناعية خلوية للعدوى التي يسببها "كورونا".

ومن المفترض أن يتم إعطاء جرعتي اللقاح بفاصل ثلاثة أسابيع، وهو متاح في الوقت الحالي لتحصين الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

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