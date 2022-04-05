٪99 من سكان العالم يتنفسون هواء ملوثاً

المصدر: جنيف■ د.ب.أ

ذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن البشرية كلها تقريباً تتعرض لمستويات عالية من الملوثات في الهواء.

وتشير التقديرات إلى أن 99% من سكان العالم يتنفسون هواء يتجاوز حدود منظمة الصحة العالمية للغبار وثاني أكسيد النيتروجين، وفقاً لتقرير سنوي لمنظمة الصحة العالمية صادر أمس، ويعتمد النموذج على قياسات من 6000 مدينة في 117 دولة، بالإضافة إلى بيانات تم جمعها من الأقمار الاصطناعية.

وقالت الخبيرة في الطب البيئي لدى المنظمة، ماريا نيرا، إن أكثر من سبعة ملايين شخص يموتون كل عام بسبب تلوث الهواء.

ويمكن أن يخترق الغبار الرئتين والدم، ويؤذي الجهاز التنفسي، ويضر بالجهاز القلبي الوعائي ويؤدي إلى سكتات دماغية، على سبيل المثال. وينتَج ثاني أكسيد النيتروجين بشكل أساسي في محركات الاحتراق الداخلي للمركبات. ويرتبط الغاز أيضاً بمشكلات متعلقة بالجهاز التنفسي. وخفضت منظمة الأمم المتحدة بشكل كبير قيمها الحدية العام الماضي.

وتحدث رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن «حاجة ملحة لتقليل الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري بشكل أسرع». ومن بين أمور أخرى، دعت المنظمة إلى دعم التحول إلى الطاقة النظيفة في المنازل. ووفقاً للمنظمة، يعد الدخان المنبعث من المواقد والمدافئ عاملاً رئيساً في تلوث الهواء العالمي. ودعت المنظمة إلى اتخاذ تدابير لحماية المشاة وراكبي الدراجات ووسائل النقل العام.

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