نصائح تجنبك الشعور بالخمول بعد الإفطار

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

بعد فترة وجيزة من الانتهاء من الإفطار يشعر البعض بأضرار تناولهم طعام أكثر من حاجتهم حين تبدأ المشاكل مثل آلام المعدة والشعور بالتخمة والخمول والرغبة في النوم بعد تناول الإفطار وقد يشعر البعض بأضرار أكثر خطورة مثل ارتفاع الضغط أو السكر في الدم.

وتعد الأيام الأولى من الصيام الأصعب على الإطلاق "لأن حاجة الجسم إلى الدهون كمصدر طاقة تبدأ بعد أربعة أيام" من الصيام، بحسب خبير التغذية فادي عباس.

ويقول عباس إنه يجب تناول الإفطار على ثلاث مراحل وبفارق ست دقائق بين الوحدة والأخرى وبحسب قوله، هو أن الدماغ يحتاج إلى 18 دقيقة لتلقي إشارة الشبع.

و ينصح الخبير بشرب كوب من الماء في المرحلة الأولى على ثلاث دفعات وفي وضعية الجلوس و بتناول السكريات بعد ست دقائق لإمداد الجسم بالطاقة التي فقدها خلال فترة الصوم مع الحرص على أن تكون من مصادر طبيعية مثل التمر أو عصير الفواكه الطازجة

ويضيف: "بعد انتظار 6 دقائق أخرى، يُنصح البدء بطبق من السَلَطة المفرومة بشكل ناعم لعدم إجهاد المعدة، وتعتبر الألياف الموجودة في الخضروات ضرورية جداً لإمداد الجسم بالفيتامينات وكذلك لمنع الإمساك".

ويتابع: "بعد طبق السَلَطة، يجب تناول صنف أو صنفين كحد أقصى، من الأطعمة التي تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات".

وتحتوي البطاطا والرز والمعكرونة و الخبز والمعجنات على الكربوهيدرات ، لذا ينصح بالاكتفاء بتقديم نوع واحد فقط مما ذكر إلى جانب نوع واحد فقط من البروتين و الذي يوجد في أطعمة كثيرة مثل البقول والبيض واللحوم الخالية من الدهون والألبان مع مراعاة

مدة عملية المضغ أن تستغرق من 30 ثانية للأطعمة المرنة إلى 60 ثانية للأطعمة القاسية كاللحوم والمكسرات.

ووفقاً لما نشر في "بي بي سي العربية" بأنه على الرغم من حاجة الجسم الكبيرة إلى الماء، إلا أن شرب كمية كبيرة منه دفعة واحدة وبطريقة خاطئة قد يؤثر على عمل الأمعاء والكليتين.

لذا ينصح عباس باتباع طريقة صحية و هي عدم شرب أكثر من كوبين من الماء دفعة واحدة قبل مرور ساعة على تناول الإفطار، و شرب الماء كل ساعة أو ساعة ونصف والحرص على شرب الماء و و عدم انتظار الشعور بالعطش

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