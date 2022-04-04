المريخ يخرج عن صمته.. كوكب هادئ بسرعتَي صوت

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

كشف الروبوت الجوّال «برسيفرنس»، التابع لوكالة «ناسا»، أسرار المشهد الصوتي المذهل للمريخ، وتبيّن مما سجلته العربة أن الكوكب الأحمر هادئ، ينتقل فيه الصوت ببطء، وبسرعتين مختلفتين.

فما إن هبط روبوت وكالة الفضاء الأميركية على سطح المريخ، قبل أكثر من عام بقليل، حتى أرسل أول تسجيل صوتي بواسطة ميكروفون على المريخ في تاريخ الاستكشاف الفضائي، بترددات يمكن للأذن البشرية سماعها، محققاً ما عجزت عنه البعثات السابقة.

ومن وراء هدير المركبة، أمكن بوضوح سماع صوت عاصفة من الرياح في هذا التسجيل. وبذلك، بعدما دأبت مركبات الاستكشاف طوال 50 عاماً على إرسال آلاف الصور إلى الأرض، خرج الكوكب الأحمر من «العدم الصوتي»، على ما لاحظ المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا، تعقيباً على نشر دراسة في هذا الشأن في مجلة «نيتشر» العلمية، الجمعة.

وبيّن هذا التسجيل الصوتي الأول وجود أنظمة اضطراب لم تكن معروفة من قبل على المريخ، وعليها ثُبّت الميكروفون الذي صممته شركة Isae-Supaero في مدينة تولوز الفرنسية.

لكن هذا التسجيل لم يكن كافياً لتكوين صورة واضحة. وبما أن المريخ يكون هادئاً جداً في معظم الأوقات، توجّب استخدام مصدرين «نشطين» لالتقاط الأصول، زُوّد بهما الروبوت قبل إرساله إلى المريخ.

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