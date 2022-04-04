ما حكم قراءة القرآن من "الهاتف" خلال الصلاة ؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قراءة القرآن في الصلاة من الهاتف المحمول أو من المصحف جائزة وصحيحة.

وقال ممدوح، خلال البث المباشر على «فيسبوك»، إنه يجوز للمصلي أن يقرأ من المصحف في الصلوات النوافل وكذلك الصلوات المكتوبة (الصلوات الخمس)، مشيراً إلى أن هذا هو مذهب الشافعية والقول المعتمد في مذهب أحمد، وأن المالكية ذهبوا إلى كراهة ذلك.

ولفت إلى أن المجيزين بقراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة استدلوا بما رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها كان يؤمُّها غلامها ذكوان من المصحف في رمضان.

من جهته، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بالدار، أنه لا مانع شرعياً من قراءة القرآن من الهاتف، موضحاً أن من قال بقلة الثواب بالمقارنة بالمصحف فقد أخطأ.

وذكر أنه لا اختلاف بينهما، لأن المهم هو القراءة وتدبر معاني الكلمات والعمل بها، لافتاً إلى أن القراءة من الهاتف لا تعد هجراً للمصحف كما يقول البعض، لأن الهجر معناه ترك كلام الله عز وحل وعدم قراءته.

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