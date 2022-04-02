هندي يستخدم "خرطوم" فيل كسلم للصعود وامتطائه بطريقة مثيرة (فيديو)
أظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر"، كاهن هندي يصعد على "خرطوم" فيل ورأسه، وكأنه سلم لامتطائه.
وأبان المقطع الكاهن الهندي وهو يقف أمام الفيل الذي تدلى خرطومه على الأرض حتى صعد عليه الكاهن، قبل أن يمتطيه بطريقة احترافية.
وحسب "المرصد" يمتلك الفيل أنفًا ضخمًا يبلغ طوله 7 أقدام بداخله 40.000 عضلة، ويحتاج تدريبه وترويضه مراحل مكثفة حتى يتم تدجينه من قبل الإنسان.
He did it like @PrabhasRaju in #Baahubali2. @BaahubaliMovie @ssrajamouli pic.twitter.com/nCpTLYXp7g— Dipanshu Kabra (@ipskabra) March 30, 2022
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