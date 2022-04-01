"إطفاء" الكويت توضح كيف اندلع حريق سوق المباركية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت قوة الإطفاء العام في الكويت اليوم في بيان، عن أسباب الحريق الذي اندلع في سوق المباركية، الذي تسبب في تدمير عدد من المحال التجارية في سوق السلاح.

وأوضحت الإطفاء، أن بداية اندلاع الحريق كانت من أحد محلات العطور في سوق السلاح، حيث أن عمالة كانت تعمل على فك وتركيب قواعد حديدية في أعلى المدخل الرئيسي الخاص بالمحل بواسطة معدات قطع الحديد.

وأوضحت الإطفاء أن سبب اندلاع الحريق ناتج عن تطاير كتل حديدية ساخنة أثناء عملية قطع الحديد وسقوطها على مواد قابلة للاشتعال مثل العطور والكحوليات، مما أدى إلى اشتعال الحريق في ذات المحل وامتداده إلى المحلات المجاورة والمقابلة عن طريق الأخشاب الموجودة في أعلى المظلات خارج المحل، وساعدت كميات العطور والكحوليات المخزنة بكميات كبيرة في تلك المحلات على انتشار الحريق.

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