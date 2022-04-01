تزوجت حبيبته من غيره.. فانتحر في نفس الليلة وعلَّق نفسه مقابل بيتها !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم شاب يمني لم يكمل الثلاثين من عمره على شنق نفسه في مديرية يريم بمحافظة إب.

والمنتحر يدعى رياض محمد التعزي، وقد وجده بعض السكان معلقاً على عمود إسمنتي بجوار خزان مياه، في "يريم"، مشيرين أنه ليس من أهالي المنطقة بل من قرية تتبع مديرية بعدان المجاورة.

وحسب تقرير لـ"العربية.نت" فإن الشاب قد انتحر بسبب أزمة عاطفية، "واختار الموت ليتخلص من عذاباته بعد أن أدرك أن الارتباط بمن يحب مستحيل".

وترك رياض وراءه مجموعة رسائل وجدوها في جيبه، تحمل كلمات حب ومشاعر غضب وألم.

فقد كتب لحبيبته في إحدى تلك الرسائل، "انبسطي في حياتك وانسيني عشانك .. وربي أنا أحبك موت، واليوم أثبت لك كل شيء".

كما كتب في رسالة أخرى: "أنت وعدتيني ما تكوني لغيري، بس خنت الوعود، بس أنا ما خنتك، اذكريني يا حياتي أحبك موت". أما في رسالة أخرى فكتب مخاطبا حبيبته باسمها: "ما رح سامحك.. خذي كل شيء واحتفظي به، واذكريني، بحبك. الجوال لك وكل حاجة لك".

وكشف الصحفي اليمني بشير المصقري إن الفتاة التي كان رياض يحبها كانت قد تزوجت بالفعل في نفس ليلة انتحاره، وانتقلت إلى مدينة رداع في محافظة البيضاء التي تبعد آلاف الكيلو مترات عن هذه القرية، فقرر أن يشنق نفسه في عمارة غير مكتملة مواجهة لمنزل الفتاة.

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