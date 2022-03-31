أكاديمية الإعلام الجديد في دبي تطلق "مرسال" خلال شهر رمضان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج "الدحيح" في الوطن العربي، كشفت أكاديمية الإعلام الجديد في دبي عن أحدث إنتاجاتها بالتعاون مع شركة "فيجينيرز" لشهر رمضان المبارك 2022 والمتمثل في برنامج "مرسال".

وترتكز فكرة "مرسال" على تعزيز ملكة التأمّل لدى الشباب العربي، ومساعدتهم على فهم الحكم الربانية خلف أحداث الحياة اليومية لتحقيق السعادة والسلام الداخلي، والتدبّر واستخلاص العِبَر والقيم الروحية من خلال وقفات تأملية على حكم "ابن عطاء"، وإسقاطها على الواقع بشكل معاصر وفي قالب تأملي سهل وبسيط تميز فيه المنشد الشاب مصطفى عاطف مقدم البرنامج، ويتناسب مع روح العصر ورشاقة الإعلام الرقمي.

يشكّل "مرسال" إضاءة إرشادية وفكرية ملهمة لفئة الشباب، تزرع الأمل في ذواتهم، وتقدم لهم البدائل الإيجابية للتعامل مع الصعوبات، ليكونوا أكثر مرونة وقدرة على اكتشاف الجوانب المشرقة للأحداث التي يمرون بها في منعطفات الحياة.

وعن تفاصيل العرض، تحدث مدير إدارة التعليم في أكاديمية الإعلام الجديد، حسين العتولي، وقال: "يتضمن الموسم الأول من "مرسال" 15 حلقة، ويعرض حصرياً على منصات أكاديمية الإعلام الجديد الرقمية "فيسبوك ويوتيوب"، وسيبدأ البث مع بداية شهر رمضان المبارك بواقع حلقة كل يومين، ومدة الحلقة 10 دقائق وتعرض في الساعة السادسة بتوقيت الإمارات".

ولفت الى تنوع موضوعات وعناوين حلقات المرسال، موضحاً أن أبرزها "الصحبة" و"الشهرة" و"أنت حر" وغيرها من العناوين التي تعكس موضوعات تصب في عمق اهتمامات شباب اليوم، مع الإشارة الى ان المقدم يختتم كل حلقة بفقرة إنشاد من أدائه.

ويقدم البرنامج مصطفى عاطف، حيث أشار العتولي إلى أنه تم اختياره، كونه منشداً وأحد طلاب العلم في الأزهر الشريف، وهو يجمع بين المظهر والأداء العصريين والثقافة المقرونة بالوعي والأسلوب المحبب، ما جعله يحظى بمحبة الملايين من الشباب حول العالم لا سيما بعد برامجه "أخويا الكبير" و"كلام صحاب" و"باب الخلق" التي تم تقديمها جميعها في مصر.

ولفت العتولي إلى أن إحصائيات المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير قد توقعت أن تكون 42% من المهن رقمية، مؤكدا أن أكاديمية الإعلام الجديد تعنى بشكل خاص بتطوير هذا القطاع، وقد تم العمل منذ انطلاقتها الأولى، على إبراز نماذج إيجابية من الشباب الإماراتي والعربي تتفاعل مع القضايا المجتمعية العالمية، ومهمتها بناء جسور للتواصل مع العالم، لأن رؤية الاكاديمية ترتكز على تأهيل جيل جديد من رواد العالم الرقمي المؤثرين إعلامياً، والمبدعين في استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن "مرسال" من إنتاج شركة "فيجينيرز" وتم تصوير حلقاته في جمهورية مصر العربية، وقد تمت مراجعة محتوى الحلقات من قبل فضيلة الشيخ د.أسامة الأزهري.

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