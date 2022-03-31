هبوط أميركي وروسيين من محطة الفضاء الدولية

المصدر: كازاخستان ■ وكالات

هبط رائد فضاء أميركي ورائدا فضاء روسيان بسلام في وسط كازاخستان، أمس، بعد أن غادروا محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء ذاتها.

وخضعت رحلة العودة المشتركة التي تُقل رائد الفضاء الأميركي مارك فاندي هي، من إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، والرائدين الروسيين أنطون شكابليروف وبيوتر دوبروفبين، للمراقبة عن كثب لمعرفة ما إذا كان الخلاف المتصاعد بين موسكو وواشنطن بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية قد امتد إلى التعاون طويل الأمد في الفضاء بين البلدين.

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