السجن المشدّد 10 سنوات لعصابة الاتجار في الأعضاء البشرية

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالأمس، بمعاقبة 7متهمين، بينهم 4 أطباء، بالسجن المشدّد 10 سنوات، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار فى الأعضاء البشرية.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات،بتهمة تكوين جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار بالبشر حيث قاموا باستغلال حاجتهم إلى المال بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته لمرضى، وهذا ما تسبب

فى إصابة المجنى عليه بعاهة مستديمة بنسبة 15%.

و كشفت التحقيقات أن المتهم قام بإقناع ضحيتين ببيع أعضاء من جسدهم مستغلا احتياجهم الشديد إلى المال.

و أكدت التحريات بحسب ما ذكره موقع "المصري اليوم" أن جميع المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة تستهدف الاتجار فى الأعضاء البشرية، واستغلال الأشخاص، واستقطابهم بقصد الحصول على عضو بشرى «الكلى».

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