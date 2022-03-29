علاج جديد للحفاظ على مستوى السكر في الدم

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أعلن العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية البروفيسور إيفان تورينكوف عن بدء الاختبارات السريرية لدواء ابتكره علماء جامعة فولغوغراد لعلاج السكري والسمنة

و اشار البروفيسور إلى أن الاختبارات السريرية للدواء الذي أطلق عليه اسم "ديبيارون" لعلاج السكري والسمنة، سوف تبدأ في العام الحالي .

و أكد إمكانية استخدامه كعلاج مستقل للمرض في مراحله المبكرة و أن هذا الدواء فريد وأصيل في فئته، حيث يعمل على تحفيز إنتاج الإنكرتينات (Incretin)، بعد تناول الطعام بطريقة تعجل من انتقال السكر إلى الأنسجة وبذلك تؤدي إلى الحفاظ على مستوى

طبيعي للسكر في الدم.

و أضاف أن تناول هذا الدواء يساعد على رفع فعالية علاج المرض ومتلازمة التمثيل الغذائي والسمنة.

ويقول البروفيسور، حسب ما جاء في "تاس" أن "هذا الدواء فريد وأصيل في فئته، وليس له مثيل في العالم. هذا الدواء يحفز إنتاج الإنكرتينات (هرمونات معدية معوية) (Incretin)، حيث بعد تناول الطعام، يحفز إنتاج هذه الهرمونات التي بدورها تحفز إفراز الأنسولين،

ما يعجل من انتقال السكر إلى الأنسجة والحفاظ على مستوى طبيعي للسكر في الدم. وعندما تعطل هذه الآلية كما في النوع الثاني من السكري، حيث لا يوفر إنتاج الإنكرتينات إفراز الكمية اللازمة من الأنسولين، يبقى السكر في الدم".

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