شبهات حول جثة مواطن كويتي عُثر عليها داخل مركبة في حالة تحلل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أحيلت جثة مواطن كويتي في العقد الرابع من عمره، عثر عليها داخل مركبة متوقفة في ساحة ترابية بمنطقة المهبولة إلى إدارة الطب الشرعي الكويتي، لكشف سبب الوفاة ووقتها.

وقال مصدر أمني كويتي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالواقعة، فتحرك على الفور رجال المباحث والنجدة والأمن العام ووكيل النائب العام إلى الموقع، ووجدوا الجثة في بداية حالة التحلل، فجرى استدعاء رجال الأدلة الجنائية لنقلها إلى الطب الشرعي، حيث دلت المعاينة الأولية أن الوفاة مر عليها نحو 5 أيام.

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