هل يجب على المرأة تغطية شعرها وهي تقرأ القرآن ؟ .. بماذا أجاب مبروك عطية على السؤال !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يتساءل الكثير من النساء بشأن حكم تغطية المرأة شعرها أثناء تلاوة القرآن الكريم، وهو ما أجاب عليه الداعية المصري المعروف مبروك عطية، خلال البث المباشر له عبر صفحته على «فيسبوك».

بعد أن طرحت السؤال إحدى متابعات الشيخ مبروك عطية على صفحته الرسمية والذي أجاب عليه بأنه :«في تعريف القرآن الكريم أنه كلام الله المتعبد بتلاوته، وإذا فقراءة القرآن الكريم عبادة والصلاة عبادة زي ما لازم تغطي شعرك في الصلاة لازم بردو تغطية الشعر في تلاوة القرآن الكريم، إذا كنتِ على علم بتعريف القرآن وأن تلاوته عبادة».

ودائما ما دار الجدل بين الناس في شروط قراءة القرآن الكريم التي تعد أساسيات منذ نزوله، إذ تترددت الكثير من الأسئلة خاصة بين النساء، مثل «هل يجوز قراءة القرآن بدون غطاء الشعر أم لا؟ وما حكم تلاوة القرآن الكريم للحائض؟»، وهي الأسئلة التي اجابت عليها دار الإفتاء أو شيوخ الأزهر، ومنهم الشيخ مبروك عطية، وهي الآتي:

- قراءة القرآن الكريم عبادة كالصلاة، وتغطية الشعر واجبة فهو كلام الله المنزل على رسوله الكريم والمتعبد به.

- شرط قراءة القرآن الكريم هو الطهارة، إذا لابد أن تكون المرأة طاهرة ويجب عليها الوضوء قبل لمس المصحف الشريف.

- إذا كان ضرورياً على المرأة قراءة القرآن، فعندها تستطيع أن تقرأ من الهاتف لكن عند الضرورة فقط وتلك الضرورات منها امتحانات القرآن الكريم الذي يجب فيها مراجعة الأجزاء المحفوظة.

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