عامل مصري يقتل آخر في الشارع ويقول: "نصيبه كده" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أنهى شاب مصري حياة شاب آخر بطعنة قاتلة وسط دهشة المارة في حي المهندسين بالقاهرة، وفق وسائل إعلام مصرية.

وفي التفاصيل فقد نشبت مشادة كلامية بين عامل وآخر يكبره بـ11 عامًا تراشقا خلالها بالألفاظ وسرعان ما تطورت إلى مشاجرة أشهر على إثرها الأول سكينًا ملوحًا بنصلها الفضي "شكلك مش هتجيبها البر".

وعلى بعد خطوات من تلك المشاحنة، وقف زوجان يتابعان ما سيسفر عنه الأمر دون أن يدري أي منهما ما ستشهده الثواني القادمة.

وسدد صاحب الـ25 ربيعًا طعنة بسكينه أعلى صدر الطرف الثاني في مشهد ظنه الزوجان جزءا من عمل درامي أو برنامج مقالب وأنه سرعان ما سينهض ذاك المضرج في دمائه لكن هروب الطرف الثاني أنهى تلك الفرضية.

وأبلغ الأهالي شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم شرطة العجوزة. ليتبدل المشهد أسفل الكوبري الرابط بين محافظتي القاهرة والجيزة بعد انتشار رجال المباحث لحسم أمر جثة عامل يبلغ من العمر 35 سنة، في قصة مكتملة التفاصيل شكلتها التحريات ورواية الزوجين "شهود عيان" وتوثيق كاميرات مراقبة مطلة على موقع الجريمة.

وطارد رجال الشرطة المتهم وتمكنت مباحث العجوزة، من ضبطه والسلاح المستخدمة في الجريمة ليقر بفعلته قائلا للمحقق "ساعة شيطان يا باشا.. نصيبه كده".

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