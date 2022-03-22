"دلتاكرون".. متحور هجين يحير العلماء

المصدر: عواصم - وكالات

اكتشف علماء متحورا جديدا هجينا يحتوي على معلومات وراثية مختلطة من سلالتي دلتا وأوميكرون، في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، أطلقوا عليه بشكل غير رسمي اسم "دلتاكرون".

وبحسب قناة "الحرة" الأميركية، فإنه حتى الآن يُعتقد أن الحالات المصابة بهذا المتغير نادرة، لكن الباحثين يقولون إن دراسة النوع الهجين وتتبعه أمر بالغ الأهمية لفهم كيفية تغير فيروس كورونا مع استمرار انتشار الوباء، فيما قالت منظمة الصحة العالمية، إنه قد يتم اكتشاف هذا النوع الجديد في بلدان أخرى، لكنه ينتشر حتى الآن عند مستويات منخفضة للغاية، وأكدت المنظمة أنها ستستمر في تتبع انتشاره، وتوجيه جهود البحث للكشف عن التسلسل الجيني للمتغير الهجين.

وبحسب تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز"، فإنه عندما تصاب الخلية بسلالتي دلتا وأوميكرون في نفس الوقت، ثم تغزوها الفيروسات وتتكاثر فيها، يمكنها، في حالات نادرة، تبادل أجزاء من جينومها الذي يحمل المعلومات الوراثية، والتقاط الطفرات من بعضها البعض.

ويقول أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في جامعة ولاية لويزيانا، جيريمي كامل، إن الجينومات في هذه الحالة، تصبح بهلوانية وقد تتداخل مع بعضها، ويُعتقد أن الطفرات التي تحدث في بروتين أوميكرون الذي يغطي الجزء الخارجي من الفيروس، تساعد المتغير على الانتشار أكبر وتسمح له بتجنب الأجسام المضادة الواقية بشكل أفضل.

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