جثة ماعز مسمومة تقتل 100 نسر من نوع مهدد بالانقراض.. (فيديو)

تم العثور على حوالي 100 جثة لنسور مهددة بالانقراض في حقل أرز في ولاية أسام الهندية.

وفقًا للتقارير الهندية، نفقت النسور بعد أن أكلت جثة ماعز مسمومة بالمبيدات.

وقال أحد مسؤولي الغابات في الهند: "لقد وجدنا بعض عظام الماعز بالقرب من جيف النسور. لقد اشتبهنا في أن النسور ماتت بعد أكل جثة الماعز المسمومة. لكن سبب الوفاة سيظهر في تقرير التشريح".

وأضاف: "إنها جريمة كبيرة ارتكبها الشخص الذي مزج جثة الماعز بالسم وسنعتقل ذلك الشخص"، مؤكداً أن التحقيقات جارية لمعرفة الجاني.

