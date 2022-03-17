شاب يبتلع هاتفه الجول..بقي في معدته 20 يوما

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهد أحد مستشفيات مصر واقعة غريبة، بعدما تمكن الأطباء من استخراج هاتف محمول من معدة مريض ابتلعه منذ 20 يوما.

وتمكن فريق طبي بمستشفى كفر الزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، من استخراج جسم غريب عبارة عن «هاتف محمول ولفافة أخرى»، من معدة لمريض بعد 20 يوما من ابتلاعهما في عملية استخراج من المعدة إنقاذًا لحياته.

وبحسب صحف محلية وصل الشاب للمستشفى في حالة حرجة، بعدما منع وجود الهاتف المحمول داخل معدته وصول الطعام، ما أثر سلبا على صحته العامة، وبخاصة أن الهاتف المحمول ظل داخل معدته لمدة 20 يوما.

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