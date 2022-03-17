انتحار قاتل الأسرة الكويتية في العارضية في محبسه بالسجن المركزي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر أمني بأن الوافد الهندي الذي قتل اسرة كويتية في منطقة العارضية يوم الجمعة الموافق 4 مارس الماضي طعنا ونحرا أقدم على شنق نفسه داخل محبسه في السجن المركزي.

وقال المصدر: قام قاتل الاسرة الكويتية المؤلفة من الاب المسن وزوجته وابنته الشابة على عمل مشنقة من ملابسه وأنهى حياته قبل نحو الساعة.

واكد المصدر ان تحقيقا موسعا سوف يفتح للوقوف على الخلل الذي استغله الجاني وشنق نفسه.

يذكر ان المتهم ادلى باعترافات تفصيلية واقر بإقدامه على التسلل الى المنزل وقتل الام والاب والفتاة الشابة لأنه يطالبهم بمال حسب زعمه وسرق مصوغات وقام بييع بعض منها وأرشد عن اداة الجريمة ومثل كيفية ارتكاب الجريمة الشنعاء بحضور النيابة العامة.

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