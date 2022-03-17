تعرف إلى الأطعمة الصحية التي يمكن أن تسبب تسوس الأسنان

المصدر: ترجمة : آمنة القحطاني

وفقا لموقع اكسبرس يعتبر الطعام الذي نتناوله سببا أساسيا لتسوس الأسنان

و يعد اتباع نظام غذائي صحي مهم لصحة أسنانك فحتى مع الالتزام تناول الأطعمة الصحية يتفاجأ البعض بتسوس أسنانهم

و أوضحت دائرة الصحة الوطنية (NHS) أن هناك أطعمة صحية تلحق الضرر بالأسنان و هذا يعني أن تناول الأطعمة الصحية لا يكفي للوقاية من التسوس .

الحمضيات

يقول أخصائي تقويم الأسنان في سلسلة تقويم الأسنان Impress الدكتور خالد قاسم، إن الحمضيات يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك.

وقال: "البرتقال والليمون والليمون والجريب فروت كلها لذيذة مثل الفواكه والعصائر ومعروفة بكونها مليئة بفيتامين سي."

"فقط تأكد من مراقبة الكمية التي تستهلكها ، لأنها حمضية للغاية ويمكن أن تؤدي إلى تآكل المينا ، مما يجعل أسنانك أكثر عرضة للتسوس بمرور الوقت."

لون الأسنان

هناك أطعمة يمكن أن تتسبب ببقع و تغيير لون الأسنان حيث تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن شرب الشاي والقهوة و التدخين من أسباب تغيير لون الأسنان و يوصى بالتخفيف منها قدر الإمكان .

الوجبات الخفيفة

تقول الجمعية الأمريكية لطب الأسنان (ADA) أنه من المستحسن أن يحد الناس من تناول الطعام والشراب بين الوجبات حيث أن أغلب هذه الأطعمة تعزز تسوس الأسنان.

"لسوء الحظ ، يختار معظم الناس الأطعمة مثل الحلويات ورقائق البطاطس للوجبات الخفيفة. الأطعمة التي تضر الأسنان عن طريق تعزيز تسوس الأسنان."

"إذا كنت تتناول وجبة خفيفة ، فاجعلها خيارا مغذيا - مثل الجبن أو الزبادي أو الفواكه أو الخضروات أو المكسرات - لصحتك العامة وصحة أسنانك."

الشوكولاتة تكافح التسوس

وأضاف: "الشوكولاتة هي الوجبة الخفيفة المناسبة عند الرغبة بتناول الوجبات الخفيفة، فهي تساعد في الواقع على مكافحة تسوس الأسنان لأن حبوبها تحتوي على عوامل

قوية مضادة للبكتيريا."

"هذا لا يعني أنه يجب عليك تناول الشوكولاتة بشكل زائد ، ولكن كمية صغيرة كافية للحفاظ على التسوس بعيدا."

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