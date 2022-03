رويترز: الجثة التي شوهدت تدخن ليست في اوكرانيا ! .. فيديو

شغل مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد أن أظهر أكياس جثث بينها واحدة تدخن سيجارة في أوكرانيا.

فقد تداول المستخدمون المقطع بكثرة، وقالوا إنه لجثة سقطت في أوكرانيا على وقع الاشتباكات إثر العملية الروسية هناك، إلا أن وكالة رويترز لاحقت المعلومات وفندتها.

وأظهر المقطع الذي تبلغ مدته 12 ثانية، رجلاً داخل كيس أسود وذراعه في الخارج ممسكة بسيجارة مشتعلة يتصاعد منها الدخان، فيما بدا أن اثنين آخرين يرتبان أكياس الجثث خلفه في بناء أبيض وأمامهم سيارة.

كما أرفق بتعليق: "المعجزات لا تتوقف في أوكرانيا، كومة مفترضة من جثث المدنيين بعد هجوم روسي مزعوم، وبينها "أحد الموتى" لا يزال يدخن سيجارته".

إلى ذلك أكد فريق رويترز زيف المعلومات، موضحاً أن الصورة لا علاقة لها بأوكرانيا أبداً، بل أنها من فيديو موسيقي لمغني الراب الروسي Хаски المعروف بـ"هاسكي"، وكان نشره على موقع "تيك توك" متعاونا مع المخرجة الفنية ومصممة الإنتاج، فاسيا إيفانوف، في 28 مارس/آذار من العام الماضي 2021.

@jimmy_dore

Look at the fake body count in Ukraine. One of the bodies is still having his last Cigarette lol pic.twitter.com/EzclfjnTcp