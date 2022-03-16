طبيبات يشكرن الإمارات بعرض فني سجل رقماً قياسياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حققت مجموعة من الطبيبات رقماً قياسياً جديداً خلال عطلة نهاية الأسبوع في القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في الإمارات والمنطقة، عبر تقديمهن استعراضاً موسيقياً على المسرح الرئيس للوجهة.

ويعتبر «نسيج - العرض الثقافي المتناغم»، أكبر استعراض عالمي راقص تؤديه مجموعة من الطبيبات شكراً وتقديراً لدولة الإمارات على احتضانها ورعايتها الجالية الهندية المتنوعة.

وتم تنظيم الحدث من قبل «ميدكون» العالمية، حيث حقق رقماً قياسياً جديداً في الكتاب العالمي للأرقام القياسية- لندن، وفي سجلات أرقام قياسية عالمية عربية.

واستعرضت 50 طبيبة من أصل هندي رقصات خليجية تقليدية وحديثة من جميع مجتمعات دول مجلس التعاون، على الأنغام الرائعة، في حركات مذهلة، باستخدام الأقدام والرؤوس والأيدي والشعور والأجسام، ما أهّلهن لاكتساب اللقب العالمي. كما قمن بأداء رقصة غومار الشعبية المشهورة في راجستان-الهند، التي تجسد مجموعة من الراقصات اللاتي يرتدين فساتين ملونة، ويتمايلن بطريقة دائرية، في عرض يخطف الأبصار.

وانطلق الحدث الرائع في محاولة لتسجيل رقم قياسي جديد عند الساعة السابعة مساء يوم 13 مارس الجاري، على المسرح الرئيس للقرية العالمية.

• المشاركات أدين رقصة غومار الشعبية المشهورة في راجستان-الهند.

• «نسيج - العرض الثقافي المتناغم» يعتبر أكبر استعراض عالمي راقص تؤديه طبيبات.

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