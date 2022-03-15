روسيا تعيد رائد فضاء أميركياً إلى الأرض

المصدر: موسكو ■ د.ب.أ

ذكرت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أنها سوف تعيد رائد فضاء أميركياً إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية نهاية الشهر الجاري، رغم التوترات بين البلدين. وقالت الوكالة في موسكو، أمس، إن رائد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» مارك فاند هاي سوف يعود مثلما هو مخطط في الـ30 من مارس مع رائدي الفضاء الروسيين، أنطون شكابليروف، وبيتور دوبروف، في كبسولة فضاء سويوز روسية.

وقالت الوكالة: «روسكوزموس لم تعط أبداً الشركاء أي سبب للتشكيك في مصداقيتها»، مضيفاً أن التشغيل الآمن لمحطة الفضاء هو أولويتها القصوى. وكانت «روسكوزموس» ترد على تقارير إعلامية تفيد بأن هناك مشاكل في عودة رائد الفضاء الأميركي بسبب العقوبات المفروضة على روسيا من جانب الولايات المتحدة على صلة بالحرب الأوكرانية.

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