بيع 73 صورة "أصلية" للقمر !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بيعت 73 صورة أصلية لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، بمبلغ إجمالي تجاوز 171 ألف دولار، في مزاد أقيم، نهاية الأسبوع الماضى، في كوبنهاجن، بينها أولى الصور الملتقطة على القمر، في يوليو 1969، ومن جانبها، أوضحت دار برون راسموسن للمزادات، لموقع وكالة "فرانس برس"، أنها "باعت تحديدًا 73 صورة من أصل 74 صورة، مقابل مبلغ إجمالي هو 1.155.050 كرونة دنماركية".

وطُرحت سلسلة الصور للبيع من جانب هاوي جمع أجنبي طلب عدم كشف هويته، وقدرت دار برون راسموسن، قيمتها بـ 1.4 مليون كرونة دنماركية (205 آلاف دولار).

وكان المسؤول في دار "برون راسموسن" للمزادات، كاسبر نيلسن، قال لموقع وكالة فرانس برس، إن "إحدى صوره المفضلة من هذه المجموعة الرائعة هي صورة باز ألدرين التي التقطها نيل أرمسترونج، والتي يمكن فيها رؤية انعكاس أرمسترونج في الزجاج الأمامي للخوذة".

والصور الـ74 مأخوذة من مهمات "أبولو" بنسخها المتعددة التي نفذتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، في مدار القمر وعلى سطحه خلال ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، بما في ذلك 26 صورة مأخوذة من القمر.

وقال نيلسن - الذي أشرف على مهمة تقويم الصور من جانب أكبر دار مزادات في الدنمارك - "بالطبع الأهم (في المزاد) هو ما يتعلق بوصول مهمة أبولو11 إلى القمر للمرة الأولى في 20 يوليو 1969، وقد طُرحت سلسلة الصور للبيع من جانب هاوي جمعٍ أجنبي طلب عدم كشف هويته، وقدرت دار "برون راسموسن" قيمتها بـ1.4 مليون كرونة دنماركية (205 آلاف دولار)، وستباع كل صورة على حدة خلال المزاد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news