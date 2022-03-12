"كويني" اسماً لوحيدة قرن في بريطانيا بمناسبة يوبيل جلوس الملكة

المصدر: لندن - أ ف ب

أُطلقَ على أنثى من حيوانات وحيد القرن الأبيض ولدت في إنجلترا اسم "كويني" في مناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية التي يُحتفل هذه السنة بالذكرى السبعين لجلوسها.

وأوضح مدير حديقة الحياة البرية التي ولدت فيها وحيدة القرن في كوتسوولد بجنوب إنجلترا أن "أسماء شخصيات مميزة تُطلق على كل حيوانات وحيد القرن".

وأضاف "أعتقد أن الجميع يتفقون على أن عام 2022 سيكون دائماً مميزاً لأنه يصادف اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث".

وقال "وجدت أن إطلاق اسم إليزابيث على مولودنا الجديد ينطوي على شيء من الادعاء، لذلك أطلقت عليها بدلاً من ذلك اسم كويني"، وهو اشتقاق من كلمة "كوين" الإنجليزية التي تعني "ملكة".

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية يعد وحيد القرن الأبيض الحديث الخامس في المملكة المتحدة خلال الإثني عشر شهراً الماضية، ويحتل المركز الخامس عشر فقط من بين جميع حدائق الحيوان الأوروبية.

وتتيح حديقة الحيوان للزوار رؤية المولود الجديد يوميًا من الساعة 10 صباحًا في منزل وحيد القرن الذي يعمل بالطاقة الشمسية أو حقل وحيد القرن الكبير المطل على بيت ملك الغابة.

ولحظ برنامج اليوبيل البلاتيني لتولي الملكة العرش البريطاني احتفالات تستمر أربعة أيام ما بين الثاني من يونيو الذي يصادف يوم تنصيبها عام 1953، والخامس منه، بينها عرض عسكري وحفلة موسيقية كبيرة وآلاف الولائم الشعبية.

وانضمت "كويني" بذلك إلى طبق دجاج وكعكة وسفن وقطارات وعدد من المباني سميت على شرف الملكة.

في عام 2018 ، أعلنت حديقة الحيوانات في بلاكبول (الساحل الغربي لإنجلترا) أنها أطلقت اسم "لويس" على جمل صغير ، على اسم حفيد الملكة ، نجل الأمير ويليام وزوجته كايت، المولود في اليوم نفسه.

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