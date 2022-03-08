انتحار عريس بعد أقل من 30 دقيقة من زفافه

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شهدت منطقة البدرشين بالجيزة بمصر  واقعة انتحار، راح على إثرها عريس بعد أقل من 30 دقيقة من انتهاء حفل الزفاف، نتيجة مروره بحالة من عدم الاتزان النفسي

و ذكر موقع “مصراوي” تفاصيل انتحار الشاب البالغ من العمر  26 عامًا في الحمام بعدما طعن نفسه  قاصدًا إنهاء حياته.

  و بحسب ما قالته العروس لم يظهر على وجه الشاب أي نوايا واضحة للانتحار حيث أنه بعد انتهاء العرس أخبرها بأنه سيذهب إلى الحمام

وأضافت أنه كان طبيعيًا وقت العرس و لكنه لم يتحدث معها سوى بكلمتين فقط"هدخل الحمام" ، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر خروجه  لكنه تأخر بشكل كبير مما أشعرها 

بالقلق .

و أضافت أنها عندما  طرقت الحمام و لم يجيب فتحت الباب فوجدته على الأرض غارقًا في دمائه فأبلغت  أسرته بما جرى و انتقلوا به للمستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه

فارق الحياة قبل وصوله متأثرًا بإصابته.

و كشفت التحقيقات مع أهل الضحية أنه كان يُعاني من حالة نفسية حادة يتعالج منها لسنوات ، و أن والدة الضحية سعت  إلى تزوجيه اعتقادًا منها أن حياته ستتغير للأفضل

لما عاناه من أزمة نفسية  لكنه أدى إلى الانتحار.

 

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