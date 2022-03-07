شاهد.. قاتل #أسرة_العارضية في الكويت يمثل الجريمة.. ظهر مكبلًا بالسلاسل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشرت حسابات إخبارية كويتية، الأحد، مقطع فيديو للوافد الهندي الذي أقدم على قتل أسرة كاملة من ثلاثة أفراد في #العارضية بالكويت وهو يمثل الجريمة.

وأظهر الفيديو الوافد الهندي -الجاني- وهو مكبل بالسلاسل من يديه وقدميه ويسير بين الجهات المختصة والشرطة الكويتية في مسرح الجريمة لتمثيل جريمته البشعة.

جدير بالذكر أن المتهم اعترف بأنه قام بتفتيش المنزل بعد ارتكاب الجريمة، وعثر على مبلغ مالي وقدره 300 دينار كويتي، ومصوغات ذهبية قام بسرقتها وبيعها.

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