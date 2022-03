لحظة مذهلة لدخول نيزك الغلاف الجوي للأرض.. شاهد بالفيديو

تداولت وسائل إعلامية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مذهل لنيزك يدخل الغلاف الجوي الأرضي بوميض أخضر ساطع، التقطه ضابط شرطة في تكساس.

وسجل الضابط الفيديو عبر الكاميرا المثبتة في سيارته بشرق مقاطعة ترافيس في جنوب وسط تكساس، بالقرب من مدينة أوستن، ووفق "روسيا اليوم" سقط النيزك من السماء في خط عمودي، وكان لامعاً في البداية ثم بدأ يخفت سطوعه إلى أن اختفى تماماً عن الأنظار.

A meteor caught on dash cam! How cool is THAT?! pic.twitter.com/8jsEhchknY