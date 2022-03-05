مصر.. مشروع قانون في البرلمان لوضع شرط جديد للزواج

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت الاعلامية المصرية إيمان ابو طالب علي أهمية اجراء فحص طبي للمقبلين علي الزاواج، مشيرة الي أن هناك 60 نائبا في البرلمان تقدموا بمشروع قانون يلزم المقبلين علي الزاوج باجراء فحص طبي.

وأوضحت أبوطالب خلال برنامجها "بالخط العريض"، علي فضائية "الحياة اليوم"، أن رسوم الكشف الطبي حوالي 500 جنيه، حيث يكون مستنداً رسمياً لإجراء عقد الزواج وفقاً للقانون الذي نص علي عقوبات للمأذون الذي يخالف هذة الشروط .

وأشارت أبو طالب الى أن المأذون الذي يخالف شروط القانون تصدر ضده عقوبة تصل للحبس عاما وغرامة تصل لـ 50 ألف جنية أو احد العقوبتين وفقاً للقانون.

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