القرية العالمية تستضيف «بيرن ذا فلور» للمرة الأولى في المنطقة

أعلنت القرية العالمية، إطلاق عرض «بيرن ذا فلور»، الذي طال انتظاره، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العرض المسرحي المذهل. وسيستمتع ضيوف القرية العالمية خلال الفترة الممتدة من 3 حتى 31 مارس 2022، بتجربة العرض المسرحي الرائع، المملوء بالتفاعل والعروض الموسيقية الاستعراضية الحيّة، التي تخطف الأنفاس.

إنطلقت فرقة «بيرن ذا فلور» في عام 1997 لتقدم عروضها التي غيّرت مفهوم الاستعراضات المسرحية التقليدية، مثل رقصة الفالس الشهيرة في فيينا، ورقصة الفوكستروت من النمسا، وأعادت تجديدها بتصاميم أبهرت العالم أثناء تجولها خلال عقدين من الزمن فيما يقارب 30 دولة حول العالم.

وقدمت الفرقة عروضها في أهم الوجهات المسرحية العالمية، ومن ضمنها برودواي في مدينة نيويورك وويست إند في لندن، مجسّدة أرقى فنون رقص التانغو وباسو دوبلي، مع الاحتفال بروح الحياة في رقصات التشا تشا والسامبا والرومبا والجايف.

ويحظى عرض «بيرن ذا فلور»، باهتمام استثنائي على مستوى العالم، بفضل العروض المبتكرة والإبداعية.

وتضم الفرقة مجموعة من الفنانين الاستعراضيين الذين شاركوا في بعض العروض العالمية مثل Dancing with the Stars وSo You Think You Can Dance.

