إنشاء أكبر شجرة عائلة في العالم تربط 27 مليون شخص حول الأرض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ابتكر علماء "أكبر شجرة عائلة في العالم" تربط حوالي 27 مليون شخص حول العالم - أحياء وأمواتا.

وتكشف شبكة الأنساب الجديدة، التي تم تطويرها في جامعة أكسفورد، كيف يرتبط الأفراد في جميع أنحاء العالم ببعضهم البعض "بتفاصيل غير مسبوقة".

ويأخذ شكل منهج علمي وورقة بحث وفيديو، ويعود بشكل فعال إلى الزمن لإظهار أين يعيش البشر ومتى.

وتعود أقدم الأسلاف، التي تسبق الإنسان العاقل، بالزمن إلى موقع جغرافي في السودان الحديث، على الأرجح منذ أكثر من مليون سنة. ونشر المشروع اليوم في مجلة Science بواسطة باحثين من معهد البيانات الكبيرة بجامعة أكسفورد حسب "روسيا اليوم"..

وقال معد الدراسة وعالم الوراثة التطورية الدكتور يان وونغ: "بنينا أساسا شجرة عائلة ضخمة، وهي سلسلة نسب للبشرية جمعاء تصمم تماما كما نستطيع التاريخ الذي ولّد كل التنوعات الجينية التي نجدها في البشر اليوم. ويسمح لنا علم الأنساب هذا بمعرفة كيفية ارتباط التسلسل الجيني لكل شخص ببعضه البعض، على طول جميع نقاط الجينوم. وفي حين أن البشر هم محور هذه الدراسة، فإن الطريقة صالحة لمعظم الكائنات الحية؛ من إنسان الغاب إلى البكتيريا. ويمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص في علم الوراثة الطبية، في فصل الارتباطات الحقيقية بين المناطق الجينية والأمراض عن الروابط الزائفة الناشئة عن تاريخ أسلافنا المشترك".

وشهد العقدان الماضيان تطورات غير عادية في الأبحاث الجينية البشرية، حيث تم توليد بيانات جينومية لمئات الآلاف من الأفراد، بما في ذلك آلاف الأشخاص في عصور ما قبل التاريخ.

وهذا يثير إمكانية تتبع أصول التنوع الجيني البشري لإنتاج خريطة كاملة لكيفية ارتباط الأفراد في جميع أنحاء العالم ببعضهم البعض، وفقا للفريق.

وحتى الآن، كافح الباحثون لإيجاد طريقة لدمج تسلسل الجينوم من العديد من قواعد البيانات المختلفة وتطوير خوارزميات للتعامل مع بيانات بهذا الحجم.

ومع ذلك، يمكن للطريقة الجديدة بسهولة الجمع بين البيانات من مصادر متعددة والحجم لاستيعاب الملايين من تسلسل الجينوم.

وقامت الدراسة بدمج البيانات حول الجينوم البشري الحديث والقديم من ثماني قواعد بيانات مختلفة وتضمنت ما مجموعه 3609 تسلسل جينوم فردي من 215 مجموعة.

وتضمنت الجينومات القديمة عينات وجدت في جميع أنحاء العالم تتراوح أعمارها بين 1000 و100000 عام.

وقال المعد الرئيسي الدكتور أنتوني ويلدر وونس، وهو الآن باحث ما بعد الدكتوراه في معهد برود في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد: "بشكل أساسي، نحن نعيد بناء جينومات أسلافنا ونستخدمها لتشكيل شبكة واسعة من العلاقات".

ويمكننا بعد ذلك تقدير متى وأين عاش هؤلاء الأجداد. وتكمن قوة نهجنا في أنه يقدم عددا قليلا جدا من الافتراضات حول البيانات الأساسية ويمكن أن يشمل أيضا عينات الحمض النووي الحديثة والقديمة.

وتنبأت الخوارزميات بالمكان الذي يجب أن يتواجد فيه الأسلاف المشتركون في الأشجار التطورية لشرح أنماط التباين الجيني. واحتوت الشبكة الناتجة على ما يقرب من 27 مليونا من الأسلاف.

وبعد إضافة بيانات الموقع على هذه العينات الجينومية، استخدم المعدون الشبكة لتقدير المكان الذي عاش فيه الأسلاف المشتركون المتوقعون.

ونجحت النتائج في استعادة الأحداث الرئيسية في تاريخ التطور البشري، بما في ذلك الهجرة من إفريقيا.

وقال الدكتور يان وونغ والدكتور وونس في بيان مشترك: "من المحتمل جدا أن يكون الأسلاف القدامى هم Homo erectus، لكن لا يمكننا التأكد من هويتهم أو موقعهم بدون الحمض النووي القديم للغاية. أحد الاستنتاجات المهمة من عملنا هو أن الأشخاص الذين نسميهم غالبا على أنهم يمثلون "مهد الإنسانية" لديهم أسلاف في الماضي، ولا يزال أحفادهم بيننا حتى اليوم".

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