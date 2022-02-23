طلب إحاطة في البرلمان المصري: "إبراهيم عيسى تجرأ على آيات القرآن الكريم"

المصدر: القاهرة - متابعات

تقدم أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري، النائب محمد أبو هاشم، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بشأن تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسي في برنامجه الذي يبث على قناة القاهرة والناس، والتي تناولت إنكارا لحادثة الإسراء والمعراج.

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن أبو هاشم، قوله في طلب الإحاطة: "إن إبراهيم عيسى تجرأ على آيات القرآن الكريم، من خلال إنكاره للقصص القرآنية، وقوله إن هذا القصص أساطير وليست حقيقة، واستهانته بآيات القرآن الكريم، والرقص عليها في قوله تعالي (هلك عنى سلطانيه) الآية رقم 29 سورة الحاقة، وذلك في إحدى حلقات برنامجه حديث القاهرة".

ودعا أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري لمناقشة طلبه داخل اللجنة.

وكان النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، قد أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى.

وقالت النيابة المصرية في بيان لها إنها ستعلن لاحقاً عما ستسفر عنه التحقيقات.

وذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية المصرية قبل يومين، أن المحامي فهمى بهجت، تقدم بأول بلاغ للنائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، يطالب فيه بفتح تحقيق مع الإعلامى إبراهيم عيسى في اتهامات بـ"ازدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته ونشر أخبار كاذبة".

وورد في البلاغ أن "إبراهيم عيسى اعتاد الهجوم والإساءة إلى أئمة المسلمين والصحابة وعلى رأسهم الأمام أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس والبخاري والشعراوي وغيرهم، وأساء أيضا إلى سيدات الصعيد ونشر وبث أخبارا كاذبة تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وتسئ إلى صورتهم بالمجتمع".

وتابع البلاغ أن "إبراهيم عيسى ادعى أن صيام رمضان ليس منه فائدة سوى أنه قرار سيادي من الله في إساءة بالغة للذات الإلهية، واعتاد عيسى الإساءة المتكررة والطعن في ثوابت الدين الإسلامي دون أية مساءلة أو محاسبة قانونية".

وأكد البلاغ أن "آخر هذه الإساءات إنكار رحلة الإسراء والمعراج والتي ذكرها القرآن الكريم، بهدف التشكيك فيها وفي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم".

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