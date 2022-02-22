تذاكر «طائرة».. هكذا دعا أجمل مبنى بالعالم زوّاره في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فوجئ سكان بمناطق عديدة في دبي برجل طائر ينطلق من موقع «متحف المستقبل»، ويحلّق في سماء المدينة ليوزّع تذاكر مجانية على سكان وزوّار دبي وطلبة المدارس، مقدّمة من المتحف لتحفيز مخيلة مختلف فئات المجتمع من كبار وأطفال وتمكينهم من رسم تصورات مستقبل مجتمعات الغد الذكية، ولتحفيز مخيلة الأجيال الناشئة للمشاركة في تصميم المستقبل وصناعته.

وجال البريطاني ريتشارد براوننغ، المعروف بلقب «الرجل الطائر» وهو مصمم البذلة الطائرة ومؤسس شركة Gravity Industries Ltd، في سماء دبي منفذاً عروضاً جوية خلال تحليقه، ومنطلقاً من متحف المستقبل مرتدياً حلّة الطيران الفردي التي صممها واشتهر من خلالها عالمياً، والمكوّنة من خمسة محرّكات نفّاثة توربينية مصغّرة تولّد حتى 1050 حصاناً بقوّة تصل حتى 120 ألف دورة في الدقيقة.

المحطة الأولى للرجل الطائر كانت «برج بارك» أحد أجمل المرافق الترفيهية في «داون تاون دبي»، حيث التقى زوار الموقع ووزّع عليهم تذاكر الدخول للمتحف. والمحطة الثانية كانت مميزة بتجسيدها لحلم الإنسان الأزلي بالطيران، واستعادة لمشاهد عديدة للإنسان الطائر في أفلام الخيال العلمي والمئات من الألعاب الإلكترونية، حط خلالها «الرجل الطائر» في إحدى مدارس إمارة دبي، حيث قام براوننغ بتوزيع تذاكر مجانية لمتحف المستقبل على الطلاب.

وبعد توديع الطلاب انطلق «الرجل الطائر» إلى معلم بارز آخر في المدينة، هو «عين دبي»، حيث حط ريتشارد براوننغ وسط الزوار في الموقع، موزّعاً عليهم تذاكر زيارة المتحف الذي سيكون واحداً من أبرز المعالم الجديدة التي تحتضنها دبي ويترقب العالم لزيارتها والاطلاع على التجارب فيها.

• سكان في دبي فوجئوا برجل طائر في سماء المدينة انطلق من «متحف المستقبل».

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