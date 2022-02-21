3 مواليد كل دقيقة في مصر

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

توقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في مصر، أن يبلغ عدد سكان الحمهورية غدا الثلاثاء 103 مليون نسمة في الداخل.

وبحسب بيان للجهاز المركزي أشار إلى أن الوصول إلى هذه العدد غدا يعني أنه قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليـون نسمة خلال 232 يوماً أي 7 أشهر و22 يوماً (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات).

وأوضح الجهاز، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة رسميا على الإحصاء في مصر، أن عدد السكان كان قد بلغ 102 مليون نسمة، في يوم الإثنين الموافق 5 يوليو الماضي وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، وقتها.

ولفت الجهاز إلى أن هذا يعني أن هناك زيادة يومية في عدد السكان في مصر تصل 4310 نسمة، أي 179.6 فرد كل ساعة أي 3 أفراد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 20 ثانية تقريباً.

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