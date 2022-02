مشاهد مرعبة للحظة سقوط رافعة بسبب العاصفة "يونيس" في بولندا... فيديو

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة سقوط رافعة ضخمة يبلغ طولها 30 مترا في بولندا، جراء الرياح العاتية التي هبّت مع تأثير العاصة "يونيس" على أوروبا.

ووقعت حادثة سقوط الرافعة الضخمة في موقع بناء بمدينة كراكوف في بولندا، حيث تسبب سقوطها بوفاة عاملين وإصابة اثنين آخرين.

ويوثق الفيديو لحظة سقوط الرافعة، وتطاير الشظايا في السماء نتجة شدة الرياح، في مشهد أقرب إلى أن يوصف بـ"الإعصار".

وتعرضت أوروبا لسلسلة من العواصف في الأيام الماضية، ووصلت سرعة الرياح في بريطانيا أثناء العاصفة "يونيس" لنحو 200 كيلومتر في الساعة.

وكانت الرافعة خارج الخدمة وقت العاصفة، حيث سجلت خدمة الأرصاد الجوية البولندية سرعة رياح بلغت نحو 65 كيلومترا في الساعة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في سبب الحادث وما إذا كان قد تم اتخاذ تدابير السلامة قبل الظروف الجوية القاسية.

Insane footage of a tornado in Poland (one of at least 8 tornado reports) that is responsible for a deadly crane #collapse in the city of #Krakow #storm #StormEunice #StormDudley #tornado #Poland #Wind #weather pic.twitter.com/YdUFcGQlvs