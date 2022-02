فيديو مرعب يوثق لحظة إلتهام قرش سائح بريطاني في أستراليا

أُغلقت عدة شواطئ في سيدني، الخميس، بعد مقتل سائح بريطاني في هجوم سمكة قرش بينما كان يسبح، وذلك في أول واقعة من نوعها تشهد سقوط قتلى على شواطئ المدينة منذ ما يقرب من 60 عاما.

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق عالمي سمكة قرش تهاجم شخصا بعد ظهر الأربعاء قبالة شاطئ ليتل باي على بعد حوالي 20 كيلومترا من جنوب أكبر مدينة في أستراليا وبالقرب من مدخل خليج بوتاني. بحسب "سكاي نيوز".

وشهدت المناطق القريبة من موقع الهجوم نشر وسائل لاصطياد أسماك القرش، فيما انتشرت طائرات بدون طيار مع سعي المسؤولون لمعرفة ما إذا كان القرش لا يزال في المنطقة.

Swimmer killed by shark in horrifying attack in front of beachgoers. #Sydney #Australia #BuchanPoint #Malabar #GreatWhiteShark #Shark #Attack pic.twitter.com/eNZ6oeMQQL