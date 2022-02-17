حاول فتح باب الطائرة.. مضيفة تتصدى لراكب "مشاغب" بإبريق القهوة !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اضطرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية إلى تحويل مسارها إلى مطار كانساس سيتي الدولي في ولاية ميزوري الأمريكية، بسبب "راكب مشاغب"، حسبما أعلنت شركة الطيران الأمريكية في بيان لها.

وجاء في البيان حسب "سي ان ان" أن "رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 1775 التي كانت تخدم من لوس أنجلوس إلى واشنطن العاصمة، الأحد، حولت مسارها إلى مدينة كانساس سيتي بسبب أحد الركاب المشاغبين".

وأضافت أن "الرحلة هبطت بسلام في مطار كانساس سيتي الدولي في الساعة 2:28 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وطُلب من سلطات إنفاذ القانون انتظار الرحلة عند الوصول".

وذكرت في البيان: "نحن ممتنون لأفراد طاقمنا، الذين يكرّسون جهودهم باستمرار لسلامة ورعاية عملائنا والذين تعاملوا مع الظروف بأقصى قدر من المهارة والاحترافية".

وقال المتحدث باسم إدارة الطيران في مدينة كانساس سيتي جو ماكبرايد إن "الراكب كان يتدخل في شؤون طاقم الطائرة"، مضيفًا أن الحادث سيكون من اختصاص مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ومن جهته، أكد مكتب التحقيقات الفدرالي الحادث في بيان أن الشخص المعني قد تم احتجازه.

وجاء في بيان مكتب التحقيقات الفدرالي: "تم تحويل مسار الرحلة بسبب تدخل مسافر جامح في طاقم الطائرة. تم اعتقال الشخص. ولا توجد معلومات أخرى متاحة في الوقت الحالي".

كما أكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن طاقم الطائرة أبلغ عن اضطراب ركاب على متن طائرة من طراز "إيرباص A321".

وكان معاذ مصطفى، المقيم في واشنطن العاصمة، من بين الركاب على متن الطائرة وأخبر "سي ان ان" أنه شاهد مضيفة طيران تصرخ لمضيفة طيران أخرى طالبة منها إضاءة الأضواء. وقال مصطفى إن الطائرة بدأت وقتها في الهبوط بسرعة.

وأوضح مصطفى أن المزيد من الركاب توجهوا إلى مقدمة الطائرة للمساعدة في كبح جماح الراكب، مشيرًا إلى أن الراكب كان يحاول الدخول إلى قمرة القيادة وفتح باب الطائرة، واستخدمت المضيفة إبريق القهوة لضرب الراكب على رأسه.

وعندما هبطت الطائرة، صعدت الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي على متنها لإجراء تحقيق في الحادثة، وفقًا لما ذكره مصطفى.

وتم إعادة جدولة الركاب على متن رحلة أخرى.

ووفقًا لبيانات إدارة الطيران الفيدرالية، كان عام 2021 مليئًا بأحداث الشغب وسوء السلوك من قبل ركاب الطائرات غير المنضبطين في الولايات المتحدة، مع تسجيل 5981 تقريرًا عن ركاب مشاغبين اعتبارًا من 31 ديسمبر الماضي، من بينها 4290 تقرير، أي نحو 72%، عن حوادث مرتبطة بارتداء الكمامات.

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