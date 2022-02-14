اعترافات صادمة للمتهم بتعذيب وقتل الطفلة كارما: "خبطتها في السقف 3 مرات ووضعت رأسها في المياه"

المصدر: القاهرة - متابعات

أدلى المتهم بقتل الطفلة "كارما" البالغة من العمر عام ونصف والتي تنتمي إلى إحدى قرى محافظة الغربية المصرية باعترافات صادمة وتفصيلية خلال التحقيقات، وكانت الطفلة توفيت إثر إصابتها بنزيف في المخ وكسر في العمود الفقري وتهتك في الجمجمة ونزيف بالمخ من شدة الضرب الذي تعرضت له.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن المتهم اعترف خلال التحقيقات بأنه تعرف على والدة المجني عليها منذ فترة وتزوجا وكانت الطفلة في ذات الحين تبلغ من العمر عام ومرت الأيام وبدأت المشاكل تدب بينهم بسبب مصاريف الحياة بجانب أن الطفلة كانت كثيرة البكاء، وفق ما ذكر موقع "القاهرة 24".

وأضاف المتهم خلال التحقيقات: "يوم الواقعة الطفلة كانت كثيرة البكاء والصراخ وعاوزة أمها ومكنتش موجودة، روحت ماسك الطفلة وخبطتها في سقف الشقة 3 مرات ونقعت رأسها في جردل مياه".

وكشفت التحقيقات أن سبب وفاة الطفلة إصابتها بنزيف داخلي في المخ، وأن الطفلة جسدها كان مليئا بآثار الضرب، واعترف زوج والدتها بأنه يوم الواقعة اعتدي عليها بالضرب حتى فاضت روحها.

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