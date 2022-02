شاهد.. قرويون ينتقمون من تمساح أكل الماعز بطريقة غريبة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، الكيفية التي انتقم بها قرويون غاضبون في قرية بالقرب من مدينة ميربور خاس في إقليم السند الباكستاني، من تمساح صغير في مستنقع بعدما أكل ماعزًا

وأضح المقطع، القرويون وهم يربطون فك التمساح العلوي بحبل، من أعلى سيارة. وقال سكان القرية، إنهم انتقموا من التمساح الذي هاجم الماعز وقتلها. «قتل الزاحف ماعزنا. قتلناه بفأس».

وقال الرجل في اللقطات الموثقة، أثناء نقلهم للتمساح من قرية لقرية:«سنسلم جثة التمساح لمالك الأرض ونحصل على أجر.»

TW: animal cruelty



Angry villagers near Mirpurkhas in Sindh reportedly killed a crocodile after it ate one of their goats. They bound the lifeless reptile and transported it to another village in order to reap some "reward".



