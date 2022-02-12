" لاسا" وباء جديد مُعدٍ وقاتل .. وبريطانيا تسجل أول وفاة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن مسؤولو الصحة في بريطانيا امس الجمعة أن شخصا من مدينة بيدفوردشير توفي إثر إصابته بحمى "لاسا"، لتسجل البلاد بذلك أول وفاة بهذا المرض المعدي والقاتل.

وقالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا (UKHSA) إن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المصابة بحمى "لاسا" في البلاد وصل الآن إلى 3 حالات.

وجميع الحالات التي تم تحديدها تنتمي إلى نفس العائلة في شرق إنكلترا، وقد عادوا مؤخرا من غرب إفريقيا، حيث يتوطن المرض ويتفشى بشكل مستمر، وفقا للوكالة.

وكانت الدكتورة سوزان هوبكنز، كبيرة المستشارين الطبيين في (UKHSA) قالت إن "حالات الإصابة بحمى "لاسا" نادرة في المملكة المتحدة ولا تنتشر بسهولة بين الناس، المخاطر العامة على الجمهور منخفضة للغاية، نحن نتصل بالأفراد الذين كانوا على اتصال وثيق بالحالات قبل التأكد من إصابتهم، لتقديم التقييم المناسب والدعم والمشورة".

وأضافت: "لدى UKHSA وNHS إجراءات راسخة وقوية لمكافحة العدوى للتعامل مع حالات الأمراض المعدية المستوردة وسيتم تعزيزها".

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