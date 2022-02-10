شهادات صادمة من ضحايا محمد الأمين في قضية «فتيات دار أيتام»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت التحقيقات تفاصيل اتهام رجل الأعمال محمد الأمين، بهتك عرض 7 فتيات بالقوة تحت التهديد، من بين الضحايا الأطفال، بأن دبر لهن مكانا لإيوائهن دار الأيدي الأمينة لرعاية الأيتام، واستغل ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن وذلك بقصد استغلالهن، وكان ذلك مصحوبا بالتهديد بالأذى النفسي بأن هتك عرضهن إرضاء لشهواته.

ونشر موقع «القاهرة 24» شهادات واعترافات صادمة من ضحايا رجل الأعمال محمد الأمين بهتك عرض والتعدي على فتيات دار أيتام الأيادي الأمينة ببني سويف.

وقالت الطفلة وتدعي( ه. س-8 سنوات) بأنها في أثناء تواجدها بدار الأيدي الأمينة ببني سويف فوجئت بدخول المتهم غرفتها، في أثناء تواجدها بمفردها وانشغالها باللعب، وتابعت الفتاة أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، أن المتهم رجل الأعمال محمد الأمين اعتدى عليها، وكرر فعلته؛ وهددها بعدم الإفصاح عن الواقعة وإلا سيتعدى عليها ضربا، وصاحت تبكي ثم استطاعت الفرار وأبلغت إحدى المشرفات بالواقعة.

وقالت طفلة تدعى( ح. أ -11 عاما) بأنها خلال تواجدها بدار الأيدي الأمينة ببنى سويف وفي أثناء لهوها بالمدخل، أخذ المتهم رجل الأعمال محمد الأمين في النداء عليها واصطحابها الصالة المعيشة الملاصقة لغرفة نومه الشخصية وتحرش بها بشكل بشع.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في وقت سابق، أمر بإحالة محمد الأمين، المتهم بالاتجار في البشر، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر وهنّ 7 فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة 13 شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.



وانتهت التحقيقات إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

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