أفضل صلصة معكرونة في العالم .. السر في 3 مكونات فقط !

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يمكن القول إن المعكرونة البسيطة وصلصة الطماطم هي واحدة من أكثر الأطباق المحبوبة في العالم، لكن عشاق الطعام سيشعرون بالحيرة عندما يعلمون أن أفضل صلصة معكرونة في العالم لا تتطلب سوى ثلاثة مكونات فقط، وفقاً لما كشفت عنه خبيرة الطعام الإيطالية مارسيلا هازان، وهذه المكونات هي معجون الطماطم مع البصل والزبدة.

وتغزل تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية في المعكرونة، وقالت الصحيفة إنه لا يوجد حقاً شيء مريح أكثر من وعاء كبير من المعكرونة وصلصة الطماطم، والخبر السار هو أنه يمكنك صنعها بميزانية محدودة.

ونظراً لطبيعة الحياة العصرية سريعة الخطى، فليس من المستغرب أن يختار الكثير من الناس الصلصات الجاهزة لتوفير الوقت والجهد، ولكن الحقيقة هي أن العديد من هذه البرطمانات مليئة بالسكر والمواد المضافة.

وفقاً لكاتبة الطعام الإيطالية مارسيلا هازان، فإن صلصة المعكرونة الجيدة بسيطة بشكل ملحوظ واقتصادية أيضاً، مما يعني أنها أرخص بكثير وصحية من أي من المنتجات المشتراة من المتجر.

وُلدت مارسيلا، في مدينة سيسيناتيكو بإيطاليا عام 1924 وفتحت مدرسة للطهي في نيويورك وتوفيت عام 2013 ، لكن في أحد كتبها الشهيرة وهو "أساسيات الطبخ الإيطالي الكلاسيكي"، تنصح مارسيلا باستخدام ثلاثة مكونات فقط في صلصة المعكرونة: وهي معجون الطماطم والبصل والزبدة.

وتقول وصفة مارسيلا لأفضل صلصة معكرونة في العالم إنه يتم وضع نصف بصلة مفرومة أو مقطعة في قدر به الزبدة والطماطم المعلبة وتركها تنضج، وبالطبع يمكن إضافة الملح أو غيره من التوابل حسب الرغبة.

ويشتهر المطبخ الإيطالي بالبساطة، ويفضل البعض الآخر من الطهاة تقنيات مختلفة، مثل جيمي أوليفر الذي يضيف أربعة فصوص من الثوم إلى الصلصة ويزينها بالريحان الطازج.

وتقترح كاتبة الطعام فيليسيتي كلوك إضافة زيت الزيتون إلى صلصة الطماطم. كما أنها تضع القليل من السكر وبعض الخل، والشيء الذي يجب القيام به هو التجربة. فبخلاف الثوم والريحان يضيف بعض الطهاة البقدونس أو الزعتر أو إكليل الجبل.

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