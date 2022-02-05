خبير أردني: أعراض "أوميكرون" قد تصل إلى 40 يوماً !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور وائل الحسامي، أن المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، لا يشبه الانفلونزا الموسمية وليس حتى من نفس الفصيل الفيروسي، مشيرا إلى أنه عند كوفيد-19 ومتحوراته فإنه يتم مقارنة السيء بالأسوأ، وليس العكس، أو المقارنة بفيروس أقل حدة.

وقال الحسامي لـقناة "رؤيا" الأردنية، إن متحور "أوميكرون" أقل حدة من المتحورات الأخرى لفيروس كورونا، إلا أن المرض يطول عند بعض الناس ويعاني البعض من أعراض الإصابات لأكثر من 10 أيام وقد تصل في بعض الأحيان إلى 40 يوما.

وأضاف أنه من ناحية طبية وحتى الدراسات تقول إن العدوى بالفيروس قد تمتد إلى 10 أيام من المصابين.

وأوضح أن فيروس كورونا سيستوطن في الدول لفترة محدودة من سنوات عدة قادمة، مستندا بذلك إلى القاعدة العلمية التي تقول: "كلما قلت حدة الإصابات كلما زادت احتمالية الإصابة بنفس الفيروس مرة أخرى أو متحوراته بعد شهر أو شهرين بسبب عدم تكون مناعة كافية"، وأن هذا ما يحدث حاليا.

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