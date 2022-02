شاهد شجاعة إمراة تصدت للص حاول سرقة متجر «فيديو»

وثقت كاميرات مراقبة في احد متاجر العاصمة البريطانية لندن، شجاعة إمراة كبيرة، واجهت لصا ضخم الجثة، دخل المتجر لسرقته مهددا البائع بسلاح يحمله.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي الاجتماعي على نطاق عالمي الفيديو الذي يظهر تصدي المرأة بكل شجاعة للص، و في المقطع الذي تبلغ مدته 45 ثانية، شوهدت المرأة وهي ترتدي وشاحا أحمر ومعطفا أخضر داكنا، بينما كانت تقف عند منضدة متجر تتحدث إلى العاملة وبعد ثوان، يُفتح الباب ويدخل رجل مقنع يرتدي ملابس سوداء بالكامل، ليخرج عصا كبيرة من سترته ويصرخ على العاملة مطالبا إياها بوضع النقود في الحقيبة.

وبينما توقع اللص أن تخرج المرأة هاربة من المحل، فاجأته بمقاومة غريبة، وقامت بضربه والصراخ عليه،وبدأت المرأة والسارق بالتدافع، بينما حاولت المرأة الحصول على العصا التي هدد بها العاملة، قبل أن يسقطها أرضا، ويهم اللص بالخروج.

وانقسم الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بين المعجبين بشجاعتها وقوتها، ومواجهتها غير المتوقعة مع اللص الضخم، وبين من وصفها «بالغباء»، لأنها عرضت نفسها للموت من غير داع. بحسب «سكاي نيوز».

This woman is a true hero. What bravery 👏 pic.twitter.com/OxcPSNvqgt