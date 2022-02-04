تجهيز آليات الحفر اليدوية للوصول إلى ريان‬

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

جهزت السلطات المغربية المنكبة حاليا على إنقاذ الطفل ريان آليات الحفر اليدوية من أجل تتبع مكان وجود الصغير البالغ من العمر خمس سنوات.

وحسب صحيفة هسبريس بدأت السلطات المحلية في تجهيز بعض آليات الحفر اليدوية من أجل المساعدة في الوصول إلى الطفل ريان، الذي سقط يوم الثلاثاء الماضي في بئر غير مغطىة وغير مسيجة قرب منزل أسرته بقرية إرغان بجماعة تمروت بإقليم شفشاون.

وأورد مصدر أنه من المرتقب أن تصل فرق الإنقاذ، اليوم الجمعة، إلى الطفل ريان، بعد تقدم أشغال الحفر وظهور مؤشرات محفزة للاستمرار في التنقيب عن الطفل ريان.

وتقوم جرافات وآليات ثقيلة، مدعومة بفريق من الطوبوغرافيين والعشرات من عناصر السلطات المحلية والوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة، بإشراف مباشر من السلطات الإقليمية، بجهود متواصلة منذ مساء الثلاثاء لإنقاذ الطفل ريان، الذي سقط على عمق 32 مترا.

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