يوسف زيدان مُعلّقاً على ضرب الزوجات: "أنا ضد الهجوم على شخص مرموق مثل شيخ الأزهر"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدر الكاتب يوسف زيدان توضيحًا بشأن ما قاله حول تصريحات شيخ الأزهر بشأن ضرب المرأة، قائلا إن دفاعه عن شخصه لا يعني دفاعه عما قاله.

وقال زيدان، في بيان، إن بعض القراء "قد التبس عليهم موقفي من الهجوم على شيخ الأزهر، لا سيما أن معظم الصحف تناقلت ما كتبته سابقًا، ونشرته على نطاق واسع تحت عنوان غير محدَّد الدلالة التي قصدتها".

وأضاف: "أنا ضد الهجوم بجهلٍ وجهالة على شخص مرموق مثل شيخ الأزهر، وفي الوقت ذاته ضدّ ما قاله شيخ الأزهر لتلطيف الحكم الشرعي بضرب الزوجات، وبشكلٍ عام ضدّ الجدال الديني لأنه لا جدوى منه".

وانتقد يوسف زيدان أمس تفسير إسلام بحيري لـ"لفظ النشوز"، إذ قال إنه يعني "الخيانة الزوجية"، وهو ما رفضه الكاتب واعتبر أنه محاولة للهجوم المجاني على شيخ الأزهر والركوب فوق موجة الدعوة الرئاسية لإعلان العام الحالي عاما للمجتمع المدني.

وكان شيخ الأزهر قد صرح في يونيو 2019، خلال برنامجه الرمضاني "حديث مع شيخ الأزهر"، أن "مسألة ضرب الزوجة يكون من منطلق كونه العلاج الوحيد لنشوز المرأة، مؤكدا أن الشرع لا يأمر الزوج باستخدام علاج الضرب في التعامل مع الزوجة الناشز".

وأضاف الطيب: "الرجل يباح له اللجوء للضرب ومن حقه ذلك، لكن لو لم يكن مريدا لذلك فله الشكر ولو تحمل فهو شيء عظيم جدا".

وكان الإعلامي عمرو أديب قد استضاف إسلام بحيري، في مداخلة هاتفية ببرنامجه للحديث حول رأيه في مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، والذي تقدمت به النائبة البرلمانية أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وتعليق الأزهر الشريف المتعلق بتأييد ضرب الزوج لزوجته بضوابط وشروط.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن ما سيقوله شيخ الأزهر هو ما سيحدث ويؤخذ به وليس برأي أحد أو قول الدستور، مشيرا إلى أن ذلك ما سيحدث وهو أمر واقع.

ومن جانبه، أكد إسلام بحيري، أنه "مع كامل الاحترام والتقدير لشيخ الأزهر رأيه غلط والدستور عندنا أهم من أي شيئ، احنا حاربنا الأعداء من الإخوان عشان نوصل لدولة مدنية".

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