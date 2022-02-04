مـــوسكــو.. مــديـنـــة المعــالـــم العمــــرانـيــة الخــاطــفــة للأنظـــار

المصدر: الإمارات اليوم

تعتبر موسكو واحدة من الوجهات السياحية التي يتوافد إليها عدد كبير من السياح من أنحاء العالم، وحان الوقت كي يعرف العرب أهم ملامحها السياحية. فيأتي السيّاح إليها، مُنبهرين بمشاهدة جميع المعالم السياحة في موسكو الفريدة، وبحجم المدينة وعظمتها. فيقع في قلب موسكو الميدان الأحمر والكرملين، وهما يُعتبران من أهم الأماكن السياحية بها، فهما بمثابة النبض التاريخي، والثقافي، والسياسي، والروحي لمدينة موسكو، بل لروسيا بأكملها.

كما تشتهر مدينة موسكو بفنونها المسرحية، وعروض البالية الرائعة، وعروض السيرك المُذهلة، فضلاً عن المطاعم والحياة الليلية النابضة بالحياة، فيتمتع السائح في موسكو بالتجول بين الكاتدرائيات المُبهرة، والكنائس والقصور الفخمة، مع بقايا من الدولة السوفييتية، والعديد من الآثار الرمادية القاتمة، وتضم موسكو العديد من المتاحف والمعارض والمسارح الفنية العالمية.

المـيــــــدان الأحــمـــر

يعتبر الميدان الأحمر قلب المدينة، فهو يربط جميع الطرق السريعة والشوارع الرئيسة ببعضها، كما يعتبر من أهم المعالم التاريخية التي شهدت الكثير من الأحداث التاريخية في تاريخ روسيا، كما يحتوي الميدان الأحمر على المعالم العمرانية الرائعة الخاطفة للأنظار.

متــرو أنفـــاق مـوسكـو

تم افتتاح مترو الأنفاق في عام 1935، ويُعد من المعالم البارزة الجاذبة للسياح، ويتميز بالزخرفة والتصميم الرائع الخلاب، كما يُعد من أقدم خطوط النقل على مستوى العالم.

تمتلك موسكو كماً هائلاً ومتنوّعاً من الفنادق الفاخرة التي تضع الزائر في حيرة عند الاختيار من بينها، وتسهيلاً لزوّار مدينة موسكو سنقدم لهم في هذا المقال أفضل فنادق موسكو الحاصلة على تقييمات عالية وتعليقات إيجابية من قبل الزوار السابقين، نظراً لخدماتها المميزة والحرص على راحة ضيوفها.

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