منى زكي تواجه الجمهور قريباً .. ومن السعودية !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة المصرية و المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة منى زكي عن عودتها لنشاطها الفني بشكل طبيعي، حيث تستعد خلال الفترة القادمة لعرض أحدث عمل مسرحي تشارك فيه البطولة على خشبة المسرح أمام الفنان أحمد السقا، في مسرحية جديدة بعنوان "العروسة"، بعد سنوات طولية من الابتعاد عن المسرح.

والمسرحية إخراج أشرف زكي، وتأليف ضياء محمد، وإنتاج حمدي بدر، ومن المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية الشهر الجاري.

و يذكر أن العرض الذي يحمل اسم "العروسة" لن يكون الاسم النهائي للمسرحية، حيث من المحتمل أن يتم تغييره والإعلان عنه قبل العرض بأيام قليلة، وخاصة بعد اكتمال فريق العمل بالكامل من ممثلين وغيره.

الجدير بالذكر، أن مسرحية "العروسة" تعتبر هي التعاون المسرحي الأول بين منى زكي وأحمد السقا بعد غياب دام لـ19عاماً عن العمل المسرحي، حيث كان آخر عمل مسرحي جمعهما مسرحية "كده أوكيه"، والتي شاركهما فيها البطولة شريف منير، هاني رمزي، ياسمين عبد العزيز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news