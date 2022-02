فيديو يوثق نهاية مأساوية لصائد أفاعي شهير.. حالته حرجة

تعرض صائد ثعابين في ولاية كيرالا الهندية لإصابات خطيرة بعد أن عضته كوبرا أثناء محاولته الإمساك بها.

وقع الحادث يوم الاثنين عندما تم استدعاء فافا سوريش للقبض على أفعى الكوبرا التي ظهرت في المنطقة قبل ثلاثة أيام.

عندما حاول سوريش وضع الكوبرا بأمان داخل كيس بلاستيكي بعد الإمساك بها، تعرض للعض في ساقه اليمنى.

سرعان ما تم نقله إلى مستشفى خاص وحالته حرجة حتى الآن.

تم إعطاؤه مصل مضاد للسم وتم نقله لاحقًا إلى مستشفى كلية الطب لتلقي العلاج.

الجدير بالذكر أن سوريش اكتسب شعبية بعد أن أنقذ الثعابين من مواطنها البشرية وأنه أنقذ أكثر من 50000 ثعبان وحيوان.

وأصبح سوريش الأسم المفضل للأشخاص الذين يجدوا الثعابين في منازلهم وساحاتهم الخلفية.

هذه ليست المرة الأولى التي يعضه فيها ثعبان، ففي مقابلات سابقة، اعترف سوريش بأنه نجا من أكثر من 300 لدغة أفعى سامة.

في عام 2020، تم نقله إلى المستشفى بعد أن عضته أفعى، بينما كان يحاول إنقاذها.

